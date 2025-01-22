Двухдверный Mercedes-Maybach S-Class может вернуться благодаря патентам

Mercedes S-Class седьмого поколения, дебютировавший в 2020 году, был представлен без версии с двумя дверями. Однако надежда на возвращение купе появилась благодаря швейцарской компании Robu Aktiengesellschaft, которая подала патенты на стильный двухдверный S-Class.

В документах указаны два патента: один под брендом Mercedes, другой — Maybach. Главной особенностью обеих моделей является отсутствие задних дверей, а их передняя и задняя части схожи с S-Class.

Существуют различия между версиями: модель Mercedes имеет крышу, схожую с лимузином S-Class, тогда как Maybach выделяется более покатой линией крыши и разделенным задним окном. Также у Mercedes установлены четырехствольные выхлопные трубы, как у S 63, в то время как у Maybach используется одинарный выхлоп. Обе машины оснащены крупными многоспицевыми хромированными колесами, характерными для Maybach.

Судя по надписи «V8 bi-turbo» на переднем крыле Mercedes, под капотом вероятно находится тот же 4,0-литровый V8 с двумя турбинами мощностью 791 л.с., как в S 63 E Performance. Maybach, скорее всего, будет оснащен 6,0-литровым V12, обозначенным как «680».

Хотя патенты напрямую не связаны с Mercedes или Maybach, компания Robu Aktiengesellschaft ранее проектировала Bussink GT R SpeedLegend на основе AMG GTR, построенный инженерным партнером Mercedes, HWA AG.

Возможное место для этих купе может быть в рамках программы Mercedes Mythos, запущенной в 2023 году для конкуренции с автомобилями класса ультра-люкс от Rolls-Royce и Bentley. Первый автомобиль программы, Mercedes-AMG PureSpeed, был выпущен ограниченным тиражом в 250 экземпляров, и аналогичная эксклюзивность ожидается для двухдверного S-Class, если он пойдет в серийное производство.