Главная » Новости

BYD продала 100 суперкаров Yangwang U9 за пять месяцев

Опубликовано Обновлено

BYD продала 100 суперкаров Yangwang U9 за пять месяцев

Поддерживаемая BYD компания Yangwang за пять месяцев доставила 100 автомобилей модели U9. Этот суперкар стоит 1 680 000 юаней (229 700 долларов США) и обладает пиковой мощностью 960 кВт (1 287 л.с.) с запасом хода до 450 км по циклу CLTC. Главная особенность автомобиля — подвеска и гидравлическая система Disus X, позволяющая ему прыгать и «танцевать».

Yangwang U9 поступил в продажу в Китае в феврале 2024 года и предлагается в единственной комплектации по цене 1 680 000 юаней. Поставки начались в сентябре: в этом месяце было доставлено 16 автомобилей, в октябре — 17, в ноябре и декабре — по 24. Всего за 2024 год было продано 81 экземпляр.

BYD продала 100 суперкаров Yangwang U9 за пять месяцев

21 января компания Yangwang сообщила о поставке сотого суперкара U9, что означает продажу 19 автомобилей в январе 2025 года. U9 стал первым китайским суперкаром, достигшим такого объёма продаж.

Продажи U9 впечатляют, учитывая его стоимость. Для сравнения, Hyptec SSR от GAC, который стоит от 1 286 000 юаней (175 800 долларов США), продал всего 19 единиц в 2024 году.

Высокий спрос на Yangwang U9 объясняется активным продвижением со стороны BYD. В ноябре 2024 года суперкар прошёл круг на Нюрбургринге за 7 минут 17,900 секунд, развив максимальную скорость 391,94 км/ч. В январе 2025 года BYD выпустила видео, где U9 самостоятельно преодолевает дорожные шипы.

Суперкар U9 известен как «прыгающий» автомобиль благодаря системе подвески Disus X, позволяющей ему ездить на трёх колёсах, прыгать и «танцевать». Однако попытки использовать эти функции на дорогах общего пользования нередко заканчиваются штрафами для владельцев.

BYD продала 100 суперкаров Yangwang U9 за пять месяцев

Yangwang U9 — двухдверный спорткар длиной 4966 мм, шириной 2029 мм и высотой 1295 мм, снаряжённая масса которого составляет 2475 кг. Оснащён четырьмя электромоторами суммарной мощностью 960 кВт и 1680 Нм. Разгон до 100 км/ч занимает 2,36 секунды.

Автомобиль оснащён аккумулятором LFP ёмкостью 80 кВтч, обеспечивающим запас хода 465 км по CLTC. Благодаря 800-вольтовой архитектуре зарядка с 30% до 80% занимает 10 минут. Также поддерживается возможность одновременной зарядки двумя разными кабелями.

Tvoe-avto.com
© 2025 ТВОЕ-АВТО

*Instagram и Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой по ведению соцсети в РФ признана экстремистской и запрещена