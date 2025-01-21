BYD продала 100 суперкаров Yangwang U9 за пять месяцев

Поддерживаемая BYD компания Yangwang за пять месяцев доставила 100 автомобилей модели U9. Этот суперкар стоит 1 680 000 юаней (229 700 долларов США) и обладает пиковой мощностью 960 кВт (1 287 л.с.) с запасом хода до 450 км по циклу CLTC. Главная особенность автомобиля — подвеска и гидравлическая система Disus X, позволяющая ему прыгать и «танцевать».

Yangwang U9 поступил в продажу в Китае в феврале 2024 года и предлагается в единственной комплектации по цене 1 680 000 юаней. Поставки начались в сентябре: в этом месяце было доставлено 16 автомобилей, в октябре — 17, в ноябре и декабре — по 24. Всего за 2024 год было продано 81 экземпляр.

21 января компания Yangwang сообщила о поставке сотого суперкара U9, что означает продажу 19 автомобилей в январе 2025 года. U9 стал первым китайским суперкаром, достигшим такого объёма продаж.

Продажи U9 впечатляют, учитывая его стоимость. Для сравнения, Hyptec SSR от GAC, который стоит от 1 286 000 юаней (175 800 долларов США), продал всего 19 единиц в 2024 году.

Высокий спрос на Yangwang U9 объясняется активным продвижением со стороны BYD. В ноябре 2024 года суперкар прошёл круг на Нюрбургринге за 7 минут 17,900 секунд, развив максимальную скорость 391,94 км/ч. В январе 2025 года BYD выпустила видео, где U9 самостоятельно преодолевает дорожные шипы.

Суперкар U9 известен как «прыгающий» автомобиль благодаря системе подвески Disus X, позволяющей ему ездить на трёх колёсах, прыгать и «танцевать». Однако попытки использовать эти функции на дорогах общего пользования нередко заканчиваются штрафами для владельцев.

Yangwang U9 — двухдверный спорткар длиной 4966 мм, шириной 2029 мм и высотой 1295 мм, снаряжённая масса которого составляет 2475 кг. Оснащён четырьмя электромоторами суммарной мощностью 960 кВт и 1680 Нм. Разгон до 100 км/ч занимает 2,36 секунды.

Автомобиль оснащён аккумулятором LFP ёмкостью 80 кВтч, обеспечивающим запас хода 465 км по CLTC. Благодаря 800-вольтовой архитектуре зарядка с 30% до 80% занимает 10 минут. Также поддерживается возможность одновременной зарядки двумя разными кабелями.