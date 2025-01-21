Евросоюз начнёт переговоры с автоиндустрией для решения проблем с конкурентоспособностью

БРЮССЕЛЬ — Европейская комиссия проведёт первую встречу с представителями автопроизводителей, поставщиков и профсоюзов 30 января, чтобы разработать планы по поддержке автомобильного сектора, который имеет важное значение для экономики ЕС.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в конце прошлого года она инициирует стратегический диалог о будущем автомобильной промышленности в Европе.

20 января Комиссия подтвердила, что стартует первый этап обсуждений, чтобы обозначить главные вызовы и возможные решения для сектора. За разработку плана действий будет отвечать комиссар по транспорту Апостолос Цитцикостас.

Автопроизводители ЕС и их поставщики вынуждены закрывать заводы и сокращать рабочие места в условиях усиленной конкуренции со стороны китайских компаний. Также они ожидают введения тарифов США после вступления Дональда Трампа в должность президента.

Кроме того, они опасаются крупных штрафов от ЕС, если их автомобили не соответствуют нормам по выбросам CO2 в 2025 году, или заключения сделок, которые могут выгодно повлиять на иностранных производителей электромобилей.

Переговоры направлены на то, чтобы помочь автомобильной отрасли ЕС догнать ключевые технологии, такие как батареи, программное обеспечение и автономные системы вождения, упростить регулирование, обеспечить конкурентоспособные затраты на компоненты и создать равные условия для всех участников на международной арене.