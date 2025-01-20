Avatr 06: показан интерьер седана с пятью экранами и множеством технологий

В Китае был официально представлен интерьер седана Avatr 06, разработанного совместно с Changan, CATL и Huawei. Модель станет частью ассортимента бренда, который включает электромобили и автомобили с гибридными силовыми установками (EREV). Продажи начнутся во втором квартале 2025 года на китайском рынке.

Avatr — это премиальный бренд, принадлежащий Changan и CATL, а Huawei в нем играет роль ключевого поставщика операционной системы, чипов и электрических моторов, но не является акционером. На данный момент в модельном ряду бренда три автомобиля: кроссовер Avatr 11, лифтбек Avatr 12 и внедорожник Avatr 07. В скором времени появится и новый седан — Avatr 06.

Интерьер модели был представлен с большим количеством современных технологий. Среди особенностей — центральная консоль с гигантским экраном диагональю 35,4 дюйма, который выполняет функции приборной панели. Ниже находится второй экран диаметром 15,6 дюйма. В Avatr 06 установлены камеры заднего вида вместо обычных зеркал, а экран камеры размещен рядом с главным дисплеем, что позволяет водителю не поворачивать голову для обзора.

Автомобиль оснащен пятью экранами, в том числе цифровым зеркалом заднего вида. Кнопки вместо дверных ручек и овальное рулевое колесо с джойстиком на колонке — также характерные элементы интерьера. В центре консоли расположены две беспроводные зарядные панели для телефонов и скрытый отсек. Также выделяется подсвеченная надпись Avatr в центральном тоннеле.

Что касается характеристик, то при 59% заряда батареи седан может проехать до 1086 км в гибридном режиме, с потреблением энергии 13,6 кВт·ч на 100 км. Модель Avatr 06 будет доступна с задним и полным приводом мощностью от 338 до 590 л.с. Запас хода на электротяге составляет от 600 до 650 км в условиях китайского цикла.

Продажа модели в Китае начнется во втором квартале 2025 года, а цена начнется от 250 000 юаней (примерно 34 180 долларов США).