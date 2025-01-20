Land Rover Defender OCTA примет участие в ралли Дакар

Land Rover объявила, что её участником ралли Дакар станет спортивная версия Defender OCTA. Этот проект является частью полного чемпионата FIA World Rally Raid Championship (W2RC).

С 2026 по 2028 годы два Defender будут участвовать во всех пяти этапах чемпионата, а третий примет участие в самом престижном событии — ралли Дакар.

Ранее, в январе 2025 года, Defender уже участвовал в ралли, став «официальным автомобильным партнёром» события и предоставив 20 автомобилей для официальных лиц ралли.

Land Rover заявила, что выбор Defender OCTA для программы ралли-рейдов стал логичным решением, так как это самый быстрый и мощный Defender на сегодняшний день.

Ожидается, что опыт 2025 года поможет компании подготовиться к дебюту в Дакаре в 2026 году. Точные изменения в конструкции Defender для участия в соревнованиях пока не раскрыты, однако известно, что он сохранит свою архитектуру D7x, двигатель V8 с двойным турбонаддувом (626 л.с. в дорожной версии) и восьмиступенчатую автоматическую коробку передач.

Марка Кэмерон, директор Defender, отметил: «Участие в одном из самых сложных ралли-рейдов в мире — это настоящий тест для нашего самого экстремального Defender. Мы уверены, что Defender OCTA, сочетая отличные характеристики с присущей Defender надёжностью, станет отличной основой для высококлассного ралли-рейд автомобиля».