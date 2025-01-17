BYD Shenzhen, крупнейший в мире 9 200-местный судно для автомобилей, спущено на воду в Китае

Компания BYD представила крупнейшее в мире судно для перевозки автомобилей типа RoRo, вмещающее до 9 200 автомобилей. Судно, названное в честь родного города BYD, покинуло порт Янчжоу, расположенный в трех часах к северо-западу от Шанхая.

Новое судно имеет длину 219 метров, ширину 37,7 метров и осадку 9 метров. Его максимальная скорость составляет 18,5 узлов (34,3 км/ч).

BYD Shenzhen — это четвертое судно компании, предназначенное для перевозки автомобилей. BYD планирует увеличить свой флот до восьми судов к началу 2026 года в рамках глобальной экспансии. Компания известна своей вертикальной интеграцией, включая не только производство автомобилей, но и батарей, литиевых шахт, а также страховую компанию для электромобилей в Китае.

BYD утверждает, что Shenzhen — это самое экологичное судно для перевозки автомобилей в мире. Новое судно использует технологию LNG с двойным топливом, что позволяет работать как на сжиженном природном газе, так и на традиционном морском топливе. Оно также оснащено энергосберегающими устройствами для повышения операционной эффективности. BYD Shenzhen стало первым судном, оснащенным стационарными батареями BYD Box, которые, вероятно, будут использоваться для питания судна при швартовке или в зонах с низким уровнем выбросов, снижая потребление топлива.

Автопроизводитель из Шэньчжэня представил свое первое судно для перевозки автомобилей в январе 2024 года — BYD Explorer. За ним последовал BYD Changzhou, спущенный в декабре 2024 года, с 5 000 электромобилей на борту, направляющихся в Европу.

На прошлой неделе в эксплуатацию было введено судно для перевозки 7 000 автомобилей — BYD Hefei. Компания планирует к 2026 году иметь в своем распоряжении флот из восьми судов.

Все восемь судов BYD будут оснащены технологиями RoRo (roll-on/roll-off), что означает возможность заезда и выезда автомобилей с помощью встроенных рамп, расположенных на корме, носу или боках судна. Это позволяет эффективно загружать и разгружать автомобили без использования кранов и внешнего оборудования.

В 2024 году BYD экспортировала 417 204 электромобиля, что на 71,9% больше по сравнению с 2023 годом. Всего компания продала 4,25 миллиона легковых автомобилей по всему миру в 2024 году, что составляет около 10% от общего объема продаж.

17 января BYD представила на южнокорейском рынке электромобиль Atto 3, а в дальнейшем планируется выпуск седана Seal и внедорожника Sealion 07 в этом году.