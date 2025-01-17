FTC запретила GM передавать данные о водителях и потребителях в агентства

Федеральная торговая комиссия (FTC) наложила пятилетний запрет на компанию General Motors (GM), запрещая ей передавать данные о местоположении и поведении водителей из автомобилей потребителей в агентства, занимающиеся отчетностью.

16 января FTC заявила, что GM собирала и продавала информацию о точном местоположении и водительском поведении, что может быть использовано для определения ставок по страховке. Эти данные были получены без уведомления клиентов и получения их согласия.

Это первый случай, когда FTC наложила санкции на автомобильного производителя за неправомерное использование данных с подключенных автомобилей. Глава FTC Лина Хан сообщила, что компания продавала данные о местоположении и поведении водителей, собираемые иногда каждую секунду, что нарушало право граждан на личную жизнь.

Компания признала нарушения и достигла соглашения с FTC. Проблема касалась программы Smart Driver, которую сервис безопасности и связи OnStar приостановил в апреле.

GM в своем заявлении подчеркнула важность уважения к конфиденциальности клиентов и заявила, что прекратила программу Smart Driver по отзывам пользователей. Также компания прекратила передачу телематических данных третьим сторонам, таким как LexisNexis и Verisk, и обновила свои правила конфиденциальности в сентябре.

Использование данных с подключенных автомобилей стало объектом пристального внимания после того, как The New York Times сообщила, что страховые компании повышали ставки на основе собранных GM данных. В ответ компания прекратила Smart Driver и наняла нового руководителя по вопросам конфиденциальности и доверия.

FTC отметила, что GM не всегда информировала клиентов о том, какие данные собираются и передаются в агентства. В рамках соглашения с FTC GM обязуется получать явное согласие потребителей на сбор данных с подключенных автомобилей, предоставлять им возможность запросить копии этих данных, удалять их по требованию и дать возможность отказаться от сбора.

Это дело является частью ряда расследований, которые FTC проводит перед инаугурацией президента США Джо Байдена.