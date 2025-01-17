Kia K4 GT-Line Turbo 2025: Новый хэтчбек с улучшенными характеристиками

Kia K4 представляет собой значительное развитие модели Ceed, которую он, вероятно, заменит. Этот автомобиль не только больше по размеру, но и обладает более премиальными характеристиками. В ходе тест-драйва в США модель впечатлила своим современным дизайном и просторным салоном, в котором особенно удобно сидеть пассажирам на задних сиденьях.

На данный момент Kia уверенно занимает высокие позиции в продажах в Великобритании, а модель Ceed стала важной частью успеха компании, обеспечив 13% всех продаж. Тем не менее, с учётом возраста текущей версии, которая была обновлена в 2021 году, компания представила новый K4, который уже доступен в Южной Корее и США, а в Европе появится в 2025 году.

Автомобиль предлагается в двух вариантах кузова, и ожидается, что для Европы будет доступна версия хэтчбек. Снаружи модель отличается стильной передней частью с вертикальными фарами и яркими задними фонарями. Вдобавок, Kia использует в K4 свою фирменную дизайнерскую концепцию «Opposites United», что придает автомобилю современный и уверенный вид.

Основой K4 стал улучшенный K3 платформ, который также используется для моделей Niro и Kona. Благодаря увеличенной длине кузова и колёсной базе, автомобиль предлагает более просторный салон с заметным увеличением пространства для ног и коленей задних пассажиров.

В салоне K4 установлены большие экраны и информационно-развлекательная система с голосовым помощником. Эргономика и использование физических кнопок рядом с цифровыми элементами управления обеспечивают удобство в повседневной эксплуатации.

Что касается двигателей, то в США модель предлагается с двумя вариантами: 2.0-литровым двигателем мощностью 147 л.с. и более мощным 1.6-литровым турбомотором с отдачей 190 л.с., который отличается хорошей динамикой и плавностью хода.