Интерьер Xpeng G7 раскрыт в Китае перед запуском модели

В Китае были опубликованы снимки интерьера Xpeng G7, который готовится к выходу на рынок. Дизайн салона модели сохраняет элементы, использованные в седане P7+. Xpeng G7 станет самой длинной моделью среди SUV бренда.

Xpeng подал заявку на продажу модели в Китае 10 января, что позволило раскрыть основные характеристики автомобиля. Это кроссовер среднего размера с задним приводом и батареей LFP от CALB. G7 является третьей моделью в рамках новой стратегии бренда, ориентированной на доступные автомобили с высокой конфигурацией. Снимки интерьера были опубликованы источником Autohome.

Интерьер Xpeng G7 отличается большим 15,6-дюймовым плавающим экраном и 10,25-дюймовой цифровой панелью приборов. Рычаг переключения передач расположен за двухспицевым рулём овальной формы. Карты дверей кроссовера также повторяют элементы P7+, включая кнопки вместо традиционных дверных ручек.

Центральный тоннель в G7 скрыт, однако, вероятно, он будет аналогичен тому, что используется в седане P7+. В тоннеле расположены два беспроводных зарядных устройства, два подстаканника и вместительное отделение для хранения. Интерьер выполнен в чёрно-белой цветовой гамме.

Xpeng G7 — это пятиместный кроссовер среднего размера с размерами 4892/1925/1655 мм. Он стал самой длинной моделью среди SUV бренда, на 1 мм превосходя флагманский G9. Однако база G7 короче (2890 мм против 2998 мм у G9). Кроссовер комплектуется колесами размером 18 и 20 дюймов и имеет массу от 2085 до 2160 кг.

Модель оснащена одним электродвигателем, установленным на задней оси, мощность которого составляет 218 кВт (292 л.с.). Максимальная скорость G7 — 202 км/ч. Данные о ёмкости аккумулятора и дальности пробега пока неизвестны, но китайский регулятор подтвердил наличие батареи LFP от CALB.

Цена Xpeng G7 может начинаться от 200 000 юаней (около 27 300 долларов США). Продаваться автомобиль начнёт в первой половине 2025 года.