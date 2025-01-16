Китайские автопроизводители заинтересовались закрывающимися заводами VW в Германии

Китайские автопроизводители проявляют интерес к заводам Volkswagen в Германии, которые планируется закрыть. Это может помочь Китаю укрепить своё влияние в немецкой автомобильной отрасли, известной своими престижными брендами. Китайские компании давно инвестируют в различные отрасли Германии, но традиционное производство автомобилей на территории страны пока не наладили.

Для Китая такой шаг может стать одним из самых чувствительных политически, учитывая, что VW давно является символом немецкой промышленности, однако в условиях мирового экономического спада и перехода к зелёным технологиям ситуация меняется. В случае покупки заводов Китай мог бы избежать уплаты пошлин на электромобили, что повысило бы конкуренцию с европейскими производителями.

Возможные покупки могут быть сделаны как частными, так и государственными компаниями, а китайские власти, скорее всего, будут участвовать в процессе. Инвестиционные решения будут зависеть от политической ситуации в Германии после выборов в феврале.

VW, в свою очередь, рассматривает возможность продажи своих заводов в Оснабрюке и Дрездене в рамках сокращения издержек. Заводы будут закрыты, но компания открыта для обсуждения с потенциальными китайскими покупателями.