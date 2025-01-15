Huawei представила роботизированную руку для беспилотной зарядки электромобилей

Компания Huawei презентовала инновационную роботизированную руку, которая может заряжать электромобили без необходимости водителю выходить из автомобиля и подключать зарядный кабель вручную.

В ходе демонстрации в видео показан седан Maextro S800, который самостоятельно припарковывается рядом с зарядной станцией, оборудованной роботизированной рукой, и автоматически подключается к зарядке.

Согласно видео, в момент демонстрации автомобиль Maextro S800 был без водителя. Maextro – премиальный бренд Huawei, предназначенный для конкуренции с Nio ET9 и Maybach.

Когда функция беспилотной зарядки активируется дистанционно, автомобиль начинает искать место для зарядки. Найдя свободное место, он паркуется рядом с зарядной станцией, и роботизированная рука вставляет зарядное устройство, следя за возможными препятствиями. После завершения зарядки рука автоматически отсоединяет кабель, списывает оплату и автомобиль покидает место.

Роботизированная рука установлена на флагманской станции сверхбыстрой зарядки Huawei мощностью 600 кВт, которая теоретически может зарядить аккумулятор на 100 кВт·ч за 10 минут. Хотя Huawei пока только демонстрирует возможности устройства, по информации CarNewsChina массовое производство начнется во втором квартале 2025 года.

Официальных данных от компании не поступало, но, судя по имеющейся информации, беспилотная зарядная система будет совместима со всеми участниками Huawei Supercharging Alliance, включая BYD, Xpeng, Li Auto, Aito, JAC и Great Wall.