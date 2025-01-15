Долгосрочный руководитель UAW Чак Браунинг уходит в отставку

Чак Браунинг, который занимал ведущие позиции в профсоюзе United Auto Workers и вел переговоры с Ford Motor, завершает свою карьеру, сообщают источники, знакомые с ситуацией.

Он объявил о своем уходе в отставку во вторник на встрече с лидерами местных ячеек профсоюза в Чаттануге, штат Теннесси. В настоящее время он ведет переговоры между профсоюзом и Volkswagen на заводе в этом городе, который в прошлом году стал первой зарубежной автозаводом на юге США с профсоюзной организацией.

Браунинг был одним из самых известных деятелей за спиной президента UAW Шона Фэйна, а также сыграл ключевую роль в заключении рекордного соглашения с Ford во время шестинедельной забастовки профсоюза в конце 2023 года. Компании General Motors и Stellantis также пошли на повышение базовых окладов на 25% и пересмотр стоимости жизни.

Ожидается, что Браунинг уйдет в отставку после завершения контракта с Volkswagen, перед тем как состоятся выборы нового президента профсоюза, намеченные на 2026 год.

UAW и Браунинг не прокомментировали запросы по данному вопросу. Браунинг работал в международном аппарате UAW с 2000 года, а в 2021 году был избран вице-президентом, после чего в 2023 году занял эту должность на второй срок в рамках первых прямых выборов профсоюза, на которых был избран Фэйн.