Новый Aston Martin Vantage Roadster с 656 л.с. и V8 представлен официально

После прошлогоднего обновления купе Aston Martin Vantage представлена открытая версия Roadster. Поставки модели начнутся весной этого года, после долгого периода разработки, впервые показанного летом 2023 года. Цена пока не объявлена, но ожидается, что она превысит £165,000 за купе.

Технические изменения включают увеличение мощности и новые элементы подвески. Складная крыша осталась прежней, открываясь и закрываясь за 6,8 секунды, что быстрее, чем у конкурентов, таких как Porsche 911 Cabriolet.

В основе модели — 4.0-литровый V8 с двойным турбонаддувом, мощность которого увеличена до 656 л.с. и 800 Нм. Новые турбокомпрессоры и переработанный распредвал способствуют повышению производительности.

Roadster весит всего на 60 кг больше купе и разгоняется до 60 миль/ч за 3,5 секунды, с максимальной скоростью 202 миль/ч. Новые шины Michelin и переработанная подвеска с адаптивными амортизаторами и карбон-керамическими тормозами обеспечивают динамичное поведение на дороге.

Интерьер оснащен обновленной информационно-развлекательной системой с 10,25-дюймовым сенсорным экраном и жестовым управлением. Ключевые функции остаются на физических кнопках, а опциональная аудиосистема Bowers & Wilkins добавляет премиальности.