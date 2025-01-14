BYD готовит спортивный автомобиль Denza для премьеры на автошоу в Шанхае

Фотографии шпионов показали спортивный автомобиль Denza, впервые замеченный в прошлом месяце. Это двухдверный автомобиль, являющийся в значительной степени серийной версией концепта Fang Cheng Bao Super 9, представленного BYD в прошлом году. Китайские СМИ сравнивают его форму с Lotus Emira и утверждают, что стоимость будет менее чем в два раза ниже.

Ожидается, что спортивный автомобиль Denza сделает дебют на автошоу в Шанхае в апреле. Также вероятно, что он станет одной из моделей Denza для экспорта.

Сообщается, что производительность будет сравнима с Porsche 911. Китайские СМИ считают, что автомобиль будет четырехместным, но мы в Car News China не уверены в этом из-за резко наклонной крыши за B-стойкой. Кроме того, концепт Super 9 был только на два сиденья.

Фотографии шпионов показывают, что новый автомобиль относительно мал и компактен. Хотя это все еще продукт дизайна в процессе, он выглядит более завершенным по сравнению с предыдущими снимками.

Передняя часть имеет стремительную форму с множеством воздушных вентиляционных отверстий. Благодаря наклонам лобового стекла и задней крыши кабина пассажиров формирует пузырь. На задней части есть утопленный спойлер, завершающий заднюю дверь.

Судя по фотографиям шпионов, автомобиль низкорослый, но с большими колесами. Кроме того, свесы передний и задний очень маленькие, и колесная база занимает большую часть длины автомобиля.

Удивительно, что на автомобиле нет камер бокового обзора, зато установлены традиционные зеркала. Однако скрытые дверные ручки помогают снизить аэродинамическое сопротивление.

Камуфляжная схема нового автомобиля типична для Denza, что позволяет предположить, что автомобиль будет выпущен под этим брендом. Возможно, что автомобиль будет использовать платформу Denza e3 (Yi san fang).

Поскольку спортивный автомобиль скорее всего станет флагманской моделью, почти наверняка он будет оснащен трехмоторной системой, аналогичной той, что используется на Z9 GT и N9 SUV. Она включает один двигатель на передней оси и по одному двигателю на каждое заднее колесо.

Уже есть изображение того, как может выглядеть серийная модель от Speedstersr.

Autohome утверждает, что автомобиль будет продаваться примерно за 300,000 юаней (40,900 долларов США); однако мы в Car News China считаем, что это значительно заниженная цифра и ожидаем, что цены будут значительно выше, скорее всего около 500,000 юаней (68,200 долларов США).

Тем не менее, возможно, что цены действительно будут такими низкими, и автомобиль не будет позиционироваться как высококлассное транспортное средство, а будет конкурировать с MG Cyberster, который в Китае начинается от 319,800 юаней (43,600 долларов США).