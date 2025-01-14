Tesla начала выпуск обновленной Model Y на заводе под Берлином

В Грюнхайде, недалеко от Берлина, Tesla запустила производство обновленной Model Y для европейского рынка. Компания надеется, что новая версия модели поможет увеличить продажи в Германии и Европе на фоне снижения спроса на электромобили.

«Сегодня мы начинаем производство первых автомобилей», — заявил представитель компании агентству dpa 14 января.

Обновленная Model Y получила вентиляцию сидений, экран для пассажиров на заднем сиденье, мягкую подвеску и мониторы слепых зон возле боковых зеркал. Также автомобиль оснащен более гладкими колесами и тихими шинами.

Это первое значительное обновление Model Y с момента её выхода в 2020 году, после аналогичного обновления Model 3 в 2023 году. О ценах для европейского рынка пока не сообщается, но ожидается, что информация появится с обновлением системы заказов. В Германии текущие цены на Model Y составляют от €44,990 до €54,990.

Model Y также производится на заводах Tesla в Фримонте, Калифорния, Остине, Техас, и Шанхае. Обновленная версия играет ключевую роль в восстановлении продаж Tesla, которые снизились за последние годы.

В Китае Tesla открыла заказы на обновленную Model Y, цена которой начинается от $35,900, что на 5,4% выше предыдущей. Модель для китайского рынка получила небольшой прирост дальности хода — с 688 км до 719 км.

Аналитики считают, что обновление Model Y может исправить её восприятие как устаревшей модели, хотя вряд ли станет переломным моментом для конкурентов.

Продажи Model Y в Европе снизились на 48% за первые 11 месяцев до 181,781 автомобиля, согласно данным исследовательской компании Dataforce.