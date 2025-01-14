Новый Audi Q3 станет одной из последних бензиновых моделей бренда

Audi подтвердила, что третье поколение Q3 появится в этом году, чтобы конкурировать с BMW X1 и Mercedes GLA. Этот компактный премиум-кроссовер оказался третьей самой продаваемой моделью бренда в прошлом году, уступив лишь A6 и Q5.

Хотя точная дата выпуска не объявлена, ожидается, что новый Q3 выйдет в начале года. Шпионские снимки уже дают представление о его внешности: модель будет напоминать обновленные Audi Q5 и полностью электрический Q6 e-tron.

Новый Q3 будет более агрессивным на вид, с широкой решеткой радиатора и крупными воздухозаборниками. Длина автомобиля увеличится, что добавит пространства в салоне. В задней части можно увидеть спойлер и светодиодную полосу между фарами, вдохновленную Q8 e-tron.

Новая модель сохранит бензиновые и дизельные двигатели, а также предложит гибридные установки. Электрический аналог — Audi Q4 e-tron. Среди доступных двигателей, вероятно, будут версии с 48-вольтовой мягкой гибридной технологией.

Также ожидается появление спортивной версии RS Q3 с двигателем мощностью 394 л.с., взятым из Audi RS 3.