GAC и Huawei создадут новый автомобильный бренд с капиталом 205 миллионов долларов

Китайский автопроизводитель GAC объявил о создании нового бренда автомобилей при сотрудничестве с Huawei. Новый проект под кодовым названием «GH Project» будет иметь зарегистрированный капитал в размере 1,5 миллиарда юаней (около 204,6 миллионов долларов США). Первой моделью нового бренда станет электромобиль стоимостью 300 000 юаней (примерно 40 920 долларов).

В ноябре 2024 года GAC и Huawei подписали соглашение о сотрудничестве для создания нового автопроизводственного бренда. Представители GAC обозначили модель сотрудничества как «Huawei Intelligence + GAC Manufacturing». Несмотря на слухи, что новый бренд войдёт в состав альянса Harmony Intelligent Mobility (HIMA), который поддерживает Huawei, представители GAC уточнили, что их модель сотрудничества отличается от этой концепции.

10 января GAC объявил, что проект GH будет запущен с новыми автомобилями на новой архитектуре. В рамках этого проекта GAC и Huawei будут работать над разработкой продукции, дизайном, маркетинговыми стратегиями и экосистемными услугами. Первый автомобиль бренда будет электромобилем, оснащённым последними системами помощи водителю и мультимедиа от Huawei.

Этот проект стал второй попыткой сотрудничества GAC и Huawei. В 2021 году планировалось создание премиум-бренда с китайским IT-гигантом, и кроссовер AH8 должен был стать первым продуктом этого партнёрства. Однако в 2023 году GAC объявил, что модель AH8 будет использовать технологии собственного производства, а не решения Huawei. Эта модель позже была выпущена как полноразмерный внедорожник Hyptec HL.

Проект GH рассматривается как четвёртый автомобильный бренд GAC, после Trumpchi, Aion и Hyptec. В то же время GAC также имеет долю в бренде Hycan, который является бывшим совместным предприятием GAC и Nio. В ноябре 2024 года сообщалось, что Hycan уволил всех сотрудников в своём филиале в Шанхае и не выплатил компенсации. В настоящее время GAC Aion владеет 20,54% акций Hycan, GAC Group контролирует 4,46%, а Zhujianf Investment Management имеет 68,56% акций компании.