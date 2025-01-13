Renault раскрыла интерьер нового Twingo E-Tech 2026 года

Renault показала первые изображения интерьера нового электромобиля Twingo E-Tech 2026 года, который поступит в продажу в следующем году по цене менее 20 000 евро (около 16 600 фунтов стерлингов). Презентация прошла на Брюссельском автосалоне, и прототип демонстрирует модульный интерьер, который даёт представление о том, как будет выглядеть и ощущаться готовая модель.

Компания сообщает, что салон нового автомобиля будет придерживаться практичного подхода оригинального Twingo и вернёт несколько знаковых элементов первого поколения в просторной и функциональной компоновке. Среди таких особенностей — кнопка аварийной сигнализации, расположенная в полупрозрачном «пузыре» на приборной панели, а также три простые кнопки для управления кондиционером.

Приборная панель представляет собой подвешенный цилиндр, который находится над старомодной полкой для мелочей, такой как очки или кошельки. В то же время, два цифровых экрана — 7-дюймовая панель приборов и 10,1-дюймовый медиаплеер с навигацией — будут оснащены уникальной графикой Twingo и последними системами связи Renault.

Для удобства пассажиров на спинках передних сидений будут предусмотрены магнитные держатели для телефонов, а также дополнительные места для хранения в креслах и между передними сиденьями.

Материалы интерьера 2026 года Twingo были выбраны с учётом воспоминаний о первом поколении, а также с использованием экологичных и устойчивых решений, таких как долговечный окрашенный пробковый пол.

Как и в оригинале, задний диван нового Twingo будет иметь возможность передвигаться вперёд и назад, а также складываться в пропорции 50/50, что добавляет гибкости в компактные размеры автомобиля — 3,75 м в длину. Кроме того, новая модель Twingo E-Tech будет пятидверным хэтчбеком, в отличие от трёхдверной версии оригинала.

Отличие новой модели от старой также состоит в том, что вместо раздвижного мягкого крыла, Twingo 2026 года, скорее всего, будет оснащён панорамной стеклянной крышей, хотя пока неясно, станет ли она стандартной опцией.

Технические детали ещё предстоит подтвердить, однако известно, что новый Twingo E-Tech будет основан на той же платформе, что и более крупный Renault 5, с меньшей батареей и мотором, используемыми в этом автомобиле.