GWM готовит новый гибридный кроссовер Haval Tenglong с несколькими возможными названиями

Компания Haval расширяет свою серию SUV «Дракон» новым гибридным кроссовером Tenglong (腾龙), который зарегистрирован в китайском MIIT. Название Tenglong может быть не окончательным, так как также рассматриваются варианты Xiaolong Max, Ruilong, H7 и F7.

Размеры автомобиля составляют 4786/1895/1725 мм, с колесной базой 2816 мм. По сравнению с Haval Xiaolong Max длина увеличилась на 22 мм, а колесная база на 16 мм. Снаряженная масса составляет 2060 кг.

Внешний вид включает горизонтальную световую полосу на передней части с логотипом HAVAL в центре и сквозные задние фонари. Боковые окна оформлены в черном цвете, а автомобиль оснащен многоспицевыми дисками. Данные о внутреннем оснащении пока не опубликованы.

Интересно, что на задней части могут быть установлены различные логотипы, включая Haval Xiaolong Max, Ruilong, H7 и F7. Отметим, что модели H7 и F7 ранее были сняты с производства. Недавно GWM представила официальное изображение нового Haval H7 SUV.

Мощность автомобиля обеспечивается гибридной системой Hi4 (Hybrid intelligent 4WD) от GWM, которая включает 1,5-литровый двигатель (GW4B15M) и электромотор. Батареи емкостью 19,09 кВт·ч, 18,75 кВт·ч и 27,54 кВт·ч обеспечивают запас хода в 85 и 129 км на чисто электрической тяге соответственно.

В декабре 2024 года Haval продала 83,425 автомобилей, что на 27,21% больше, чем годом ранее, а общие годовые продажи составили 706,234 единицы. Лидером продаж стал Haval Raptor с 13,240 проданными экземплярами в декабре и 70,500 за весь 2024 год.