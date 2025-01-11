Tesla представила обновленную Model Y с улучшениями в дизайне и увеличенным запасом хода

Tesla представила обновленную модель Model Y 2025 года, в которой значительно изменены как внешний вид, так и интерьер. Модель Y была анонсирована в Китае и Австралии, а продажи в Великобритании, скорее всего, начнутся в ближайшее время.

Новая версия модели будет крайне важной для Tesla, учитывая глобальную популярность Model Y, которая стала самым продаваемым автомобилем в мире в 2023 году с продажами более 1,2 миллиона экземпляров. В Великобритании она заняла пятое место по популярности среди электромобилей в 2024 году, опередив такие модели, как Volkswagen Golf и Hyundai Tucson.

Модель 2025 года получила новый, более выраженный дизайн, вдохновленный Cybertruck. Изменения коснулись передней части, которая теперь имеет угловатый профиль и ультратонкие светодиоды. Также был переработан бампер с большими воздухозаборниками, придающими автомобилю более спортивный вид.

На старте продаж модель будет доступна в пяти цветах: Pearl White, Stealth Grey, Quicksilver, Ultra Red и Glacier Blue, однако для Великобритании список цветов может отличаться.

Интерьер обновленной Model Y также претерпел изменения. Новая версия включает переработанный центральный консоль, новый руль от Model 3 и измененные дверные панели с подсветкой. Также была убрана одна из рычажных стоек, а выбор передачи теперь осуществляется через центральный экран. В модель Launch Series добавлены эксклюзивные детали, включая новый задний значок и подсветку на порогах.

Новая система инфотейнмента по-прежнему включает 15,4-дюймовый экран, а также появился дополнительный 8-дюймовый экран для задних пассажиров. Теперь они могут управлять климатом и играть в игры через этот экран. В багажнике появился дополнительный объем благодаря новым задним сиденьям, что увеличивает пространство на 100 литров.

Внешне изменения также затронули заднюю часть автомобиля, где теперь присутствует светодиодная полоса, соединяющая задние фонари. Колеса модели будут доступны в 20-дюймовых вариантах Helix.

Вместе с внешними улучшениями Model Y получила увеличенный запас хода: версия Rear-Wheel Drive теперь имеет 289 миль на одном заряде, что на 6 миль больше, чем у предыдущей модели. Для версии Long Range All-Wheel Drive запас хода увеличился до 342 миль.

Также улучшена динамика: версия Long Range All-Wheel Drive теперь разгоняется до 100 км/ч за 4,3 секунды, что быстрее предыдущей модели на 0,5 секунды. Tesla также обновила подвеску, сделав поездку более комфортной и тихой, добавив акустическое стекло по всему кузову.

Model Y сохраняет поддержку сверхбыстрой зарядки мощностью до 250 кВт, а благодаря сети суперзарядных станций Tesla владельцы могут быстро подзаряжать автомобили, не беспокоясь о методах оплаты.