SAIC и CATL начнут производство электромобилей с системой замены аккумуляторов

Компания SAIC, производитель автомобилей MG, подписала стратегическое соглашение с крупнейшим мировым производителем аккумуляторов CATL в области технологии замены батарей. В будущем автомобили SAIC будут совместимы с зарядными станциями CATL Choco-SEB. Этот шаг ознаменует полный отказ SAIC от собственной сети станций замены аккумуляторов.

10 января председатели компаний, Робин Цзен из CATL и Ван Сяоцю из SAIC, подписали соглашение о сотрудничестве в штаб-квартире CATL в Ниньдэ (провинция Фуцзянь). Стороны будут работать над развитием технологии замены батарей. SAIC возьмет на себя разработку и продажу электромобилей с возможностью замены батарей, а CATL – разработку стандартизированных аккумуляторов для этих целей.

В 2022 году SAIC запустила сеть станций замены аккумуляторов, намереваясь конкурировать с Nio. Эти станции обслуживали автомобили под маркой Rising, однако объем продаж Rising Auto с июля 2021 по ноябрь 2024 года составил лишь 67 146 единиц. Из-за низких продаж сеть замены аккумуляторов развивалась медленно, и в 2024 году было всего 26 станций вместо планируемых 300 в 2023 году и 3 000 в 2025. Похоже, что SAIC приняла решение отказаться от развития своей сети и присоединилась к альянсу CATL.

Компания CATL начала развивать свою сеть станций замены аккумуляторов в 2022 году с выпуском первого поколения батарей Choco-SEV. В конце 2024 года был представлен второй поколение батарей Choco-SEB с емкостью 42-70 кВтч, что позволяет электромобилям преодолевать до 600 км на одной зарядке.

Станции замены аккумуляторов CATL будут построены в Китае и смогут хранить до 30 аккумуляторов. Процесс замены батареи займет 100 секунд, а ежедневная пропускная способность составит 822 замены. Для сравнения, у станции Nio этого поколения скорость замены составляет 480 аккумуляторов в день. Стоимость подписки на замену батареи будет составлять 0,1 юаня за километр (0,014 USD). В 2025 году CATL планирует построить 1 000 станций, с целью создания 30 000 станций в будущем.

Ранее китайское совместное предприятие GM и SAIC также присоединилось к альянсу CATL по замене батарей. В сотрудничестве с CATL участвуют такие компании, как Changan, GAC, BAIC и FAW. CATL уже объявила о 10 моделях автомобилей, которые будут совместимы с системой Choco-SEB, включая четыре автомобиля SAIC: Roewe D7, Rising F7, Maxus Mifa 9 и Maxus Dana.