Продажи Mercedes снизились в 2024 году из-за слабого спроса в Китае и спада продаж электромобилей

Компания Mercedes-Benz зафиксировала снижение продаж в 2024 году, причиной чему стали слабый спрос в Китае, крупнейшем рынке для производителя, и спад интереса к электромобилям в Европе. В течение года было продано 1 983 400 автомобилей, что на 3% меньше по сравнению с 2023 годом. Снижение продаж составило 7% в Китае и 3% в Европе.

В Германии, на родном рынке, продажи снизились на 9%. Однако в США ситуация была более позитивной, где продажи увеличились на 8%, достигнув 324 500 автомобилей.

Общий объем продаж легковых автомобилей и фургонов сократился на 4%, составив 2 389 000 единиц.

Продажи полностью электрических автомобилей (BEV) снизились на 23%, составив 185 100 машин, что добавило давление на компанию на фоне ужесточения норм по сокращению выбросов CO2 в ЕС, вступающих в силу в 2024 году. В случае неудачного роста продаж электромобилей, Mercedes рискует столкнуться с крупными штрафами или обязательными сделками по обмену углеродными кредитами.

Mercedes подал документы в ЕС на возможность объединения выбросов с Volvo, который имеет избыточные углеродные кредиты, а также с брендом электромобилей Polestar.

Компания также снизила прогноз по прибыли на ближайшие годы и намерена активнее сокращать расходы. Это шаги в ответ на ухудшение ситуации на китайском рынке, который оказывает давление на прибыль и маржу, как и другие европейские автопроизводители.

Согласно источнику, компания планирует снизить свои цели по прибыльности на среднесрочную перспективу, ожидая, что рыночные условия не улучшатся в ближайшее время.

Кроме того, продажи топовых моделей Mercedes (AMG, Maybach, G-Class, S-Class и EQS) снизились на 14%, что в основном объясняется слабым спросом в Китае. Этот спад влияет на стратегию компании, ориентированную на увеличение доли более дорогих моделей для повышения прибыли.

Продажи базовых моделей (E- и C-Class) увеличились на 6%, в то время как продажи бюджетных моделей (A- и B-Class) снизились на 14%, поскольку компания намерена уменьшить количество дешевых автомобилей в своем модельном ряду.

Продажи фургонов по всему миру снизились на 9% до 405 000 единиц, в том числе на 34% в США, но в Европе продажи выросли на 3% до 271 500 машин.

Продажи полностью электрических фургонов снизились на 14% до 19 500 единиц, что составляет примерно 5% от общего объема.