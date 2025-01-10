Mazda анонсировала новый электрический седан 6e, который станет конкуренцией Tesla Model 3

Компания Mazda анонсировала новый электрический седан Mazda 6e, который в будущем будет конкурировать с Tesla Model 3. На данный момент в Великобритании продается только модель MX-30, но скоро японский автопроизводитель расширит свой ассортимент электромобилей с добавлением Mazda 6e.

В Китае автомобиль уже доступен под названием EZ-6, а в Европе его планируется выпустить летом 2025 года, однако в Великобритании его появление ожидается только в 2026 году. Это связано с необходимостью адаптации модели для праворульного рынка, поскольку производство будет налажено в Китае, а не в Японии.

Размеры Mazda 6e составляют 4921 мм в длину, 1890 мм в ширину и 1485 мм в высоту. Это делает автомобиль больше Tesla Model 3 по всем параметрам, а также длиннее и шире Hyundai Ioniq 6, хотя его высота немного ниже.

Автомобиль будет доступен в двух версиях: стандартной E-Skyactiv EV и Long Range. Стандартная модель оснащена батареей емкостью 68,8 кВтч, обеспечивающей запас хода до 297 миль по данным WLTP. Электрический мотор мощностью 254 л.с. разгоняет машину до 100 км/ч за 7,6 секунд, а максимальная скорость составляет 170 км/ч.

Версия Long Range имеет батарею на 80 кВтч, что позволяет проехать до 342 миль на одном заряде. Мощность мотора в этой модели составляет 241 л.с., а разгон до 100 км/ч занимает 7,8 секунд. Максимальная скорость в обоих вариантах одинаковая — 170 км/ч.

Кроме того, версия Long Range поддерживает более медленную зарядку с максимальной мощностью 95 кВт, в то время как стандартная модель может заряжаться с мощностью до 200 кВт. Время зарядки от 10 до 80% для стандартной модели составляет 22 минуты, а для Long Range — 45 минут. В процессе зарядки на крыльях автомобиля загораются индикаторы уровня заряда.

Интерьер Mazda 6e кардинально отличается от текущих моделей бренда. Вместо кнопок для управления климатом и радиоприемником теперь установлена огромная 14,6-дюймовая сенсорная панель и 10,2-дюймовый дисплей для водителя. Также на передней панели может быть установлена система отображения информации на лобовом стекле. В задней части автомобиля есть еще один экран для управления климатом и другими функциями.

Объем багажного отделения составляет 330 литров, что меньше, чем у Ioniq 6 (401 литр) и Model 3 (425 литров), но под капотом имеется дополнительное пространство объемом 70 литров.

Несмотря на такие особенности, Mazda 6e предоставляет достаточно пространства для комфортного размещения взрослых людей как спереди, так и сзади.