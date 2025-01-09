Chery Exeed Exlantix ET для зарубежных рынков начал производство в Китае

8 января генеральный менеджер по маркетингу Chery Exeed Хуан Чжаоген сообщил, что Exeed Exlantix ET для зарубежных рынков официально сошел с производственной линии в Китае и начнет поступать в более чем 20 стран в 2025 году.

Модель Exeed Sterra ET для китайского рынка была выпущена в мае 2024 года и доступна в вариантах EV и EREV. Цена на EV начинается с 229,800 юаней (31,300 долларов США), а на EREV — с 189,800 юаней (25,900 долларов США). Позже были представлены комплектации EREV Max с возможностями помощи при вождении в городских условиях и EREV AWD. У EREV официальная пробеговая дальность по методике CLTC на чистом электричестве составляет от 189 км до 200 км, а общая дальность — от 1,500 км до 1,518 км. EV предлагает дальность по CLTC от 540 км до 760 км.

Размеры автомобиля составляют 4955/1975/1698 мм, с колесной базой 3000 мм.

Тестирование в России

В декабре 2024 года Exeed Sterra ET был замечен во время зимних испытаний в России, успешно прошедших тесты при температуре минус 30℃, включая погружение батарей в холодную воду. Ранее автомобиль был представлен в России 24 сентября и официально поступит в продажу в первом квартале 2025 года.

Особенности Exeed Exlantix ET для зарубежных рынков

Отличия зарубежной версии Exeed Exlantix ET от модели для Китая заключаются в дизайне: она получила прямую решетку радиатора, в отличие от закрытого передка на китайской версии, а также иной дизайн бамперов. Логотип EXEED был заменен на EXLANTIX на задней части автомобиля, но светодиодная полоса осталась неизменной.

Модель Exeed Exlantix ET использует архитектуру на 400 В и оснащена системой с расширителем диапазона, включающей 1,5-литровый турбированный двигатель, два электродвигателя и батарею емкостью 43 кВтч. Общая мощность системы составляет 469 л.с., а максимальный крутящий момент — 634 Нм. Полная комбинированная дальность на заряде и топливе по WLTC составляет 1,238 км.