Honda осторожно относится к запуску новых электромобилей из-за неопределенности в политике Трампа

ЛАС-ВЕГАС — Honda заявила, что будет осторожно подходить к началу производства новых электромобилей и батарей в свете неопределенности в промышленной политике избранного президента США Дональда Трампа. Об этом 7 января сообщил высокопоставленный исполнительный директор японского автопроизводителя.

Эти слова подчеркивают, как мировые компании проявляют настороженность в отношении непредсказуемой политики США при вступлении Трампа в должность.

«Из-за инициатив Трампа, мы можем быть очень осторожными в плане начала производства» предстоящих электрических моделей, — сказал вице-президент Honda Нория Кайхара на технологической конференции CES в Лас-Вегасе.

Планы Honda по EV в Канаде могут быть отложены

Компания также проявит осторожность в отношении своих планов по строительству завода по производству аккумуляторов в Канаде, учитывая государственные регуляции и тенденции рынка электромобилей, добавил Кайхара.

В апреле 2024 года Honda объявила, что она построит интегрированную цепочку поставок батарей для электромобилей в Канаде с суммой инвестиций в 15 миллиардов долларов в Онтарио.

Ранее Honda анонсировала планы по созданию вертикально интегрированной цепочки поставок для производства электромобилей, включая добычу сырья для батарей и производство самих автомобилей. Однако с учетом нестабильности на рынке и регуляторных изменений компания заявила, что может потребоваться отложить запуск производства.

Модели Honda 0 с автономным вождением

На выставке CES компания представила прототипы предстоящих моделей Honda 0, включая внедорожник, который появится на североамериканском рынке в первой половине 2026 года.

Модели Honda 0 будут оснащены системой автономного вождения уровня «eyes-off» и позже будут доступны на рынках Японии и Европы.

Honda нацелена на полную замену автомобилей с ДВС на электромобили и водородные машины к 2040 году, хотя в ближайшей перспективе гибридные автомобили остаются важным элементом для американского рынка.

Возвращение Трампа усложняет планы по переходу на электромобили

Возвращение Трампа к власти представляет собой осложнение для планов Honda по переходу на электромобили и ведение бизнеса в Америке, а также для других крупных автопроизводителей, таких как General Motors и Stellantis.

В ноябре главный операционный директор Honda Шиндзи Аояма заявил, что компания может пересмотреть планы производства в случае введения США постоянных пошлин на автомобили, импортируемые из Мексики, как предлагал Трамп.

Отвечая на вопросы о возможном слиянии с японской Nissan, Кайхара отметил, что у Nissan в Северной Америке «есть небольшая избыточная мощность», и компания может сократить часть рабочей силы, но отказался комментировать детали переговоров.