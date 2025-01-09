Skoda Enyaq 2025: обновленный дизайн и улучшенные технологии

Skoda представила обновленную модель Enyaq, включающую новые элементы дизайна, улучшенную аэродинамику и передовые технические характеристики. Модели SUV и Coupé теперь используют элементы, впервые представленные на концепте Elroq, что придает автомобилям современный и динамичный вид.

Самым заметным изменением является переработанный передний облик, с узкими черными секциями, в которых размещены дневные ходовые огни и указатели поворота. Также появились дополнительные элементы освещения на более высоких комплектациях, а использование новых элементов бампера улучшило аэродинамику, снизив коэффициент сопротивления воздуха.

Доступны две версии дизайна: стандартные варианты SE L и Edition, а также спортивная версия Sportline с 20-дюймовыми колесами и устранением хромированных деталей. Задняя часть автомобиля получила обновленные фонари с новым световым рисунком.

Enyaq будет представлен с тремя вариантами силовых установок, включая модели с батареями на 58 кВтч и 77 кВтч. Для более мощных версий предусмотрены ускоренные зарядки и улучшенная динамика. Также улучшены системы помощи водителю, включая новый интерфейс с возможностью дистанционного парковки.

Внутри автомобиля предлагается новый рулевое колесо, обновленный мультимедийный интерфейс с 13-дюймовым экраном, а также новые функции, такие как управление обогревом салона и улучшенные технологии помощи на парковке.