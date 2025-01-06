Honda начнёт использовать интеллектуальную систему вождения от Huawei в Китае

Honda внедрит систему интеллектуального вождения от Huawei в автомобили для китайского рынка, чтобы удовлетворить требования японских инвесторов. Первые модели, оснащенные этой системой помощи водителю, будут Ye S7 и Ye P7.

Ye — это бренд электрических автомобилей, разработанный Honda специально для Китая. Изначально компания планировала выпустить два кроссовера, S7 и P7, в 2024 году. Эти автомобили представляют собой две вариации одной модели, производимые разными совместными предприятиями Honda. Ye S7 будет собираться на заводе Dongfeng Honda, а Ye P7 — на GAC Honda. Однако, по данным СМИ, эти автомобили не оправдали ожиданий японских инвесторов, и Honda обратилась за помощью к Huawei.

Ранее бренд Ye сотрудничал с Huawei в области интеллектуальной кабины. Система интеллектуального вождения для моделей Ye была разработана непосредственно Honda. Однако, по информации источников, запуск этих моделей был отложен до первого квартала 2025 года, так как маркетинговые коммуникации и технологии Ye не соответствовали ожиданиям инвесторов.

Чтобы повысить привлекательность моделей для инвесторов, Honda решила интегрировать систему интеллектуального вождения от Huawei. Напомним, что Huawei является одним из ведущих поставщиков систем помощи водителю в Китае. Его система Qiankun ADS близка по возможностям к действиям опытного водителя и поддерживает функцию Navigation Cruise Assist (NCA), которая позволяет перемещаться от одной парковки к другой. Эта система используется такими компаниями, как Dongfeng, Changan, GAC и другими.

Первыми моделями Honda Ye, которые получат систему Huawei, станут кроссоверы Ye S7 и Ye P7. В будущем они также будут оснащены системой Honda Sensing 360+ параллельно с решением от Huawei. Таким образом, Honda продолжит развивать собственные технологии вождения в Китае.

Honda, которая долгое время была одной из самых популярных марок в Китае, столкнулась с падением объемов продаж на более чем 30% в январе-ноябре 2024 года, по данным China EV DataTracker. Это связано с растущим спросом на интеллектуальные электромобили. Honda пыталась ответить на этот тренд, запустив бренд e:N, но он не стал успешным.

Теперь Honda рассчитывает на восстановление позиций в Китае с помощью бренда Ye, автомобили которого разрабатываются независимой командой с средним возрастом 32 года. Среди ведущих поставщиков Ye — CATL, Huawei и iFlytek. Главные особенности моделей Ye S7 и Ye P7 включают 40-дюймовый AR-HUD и батарею на 89,8 кВтч.