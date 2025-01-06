Тарифная угроза Трампа станет одной из главных тем на CES 2025

На выставке CES в Лас-Вегасе, которая пройдет с 7 по 10 января, участники, включая крупнейших производителей автомобилей и технологий, ожидают множество вопросов о тарифах — теме, которая обычно не занимает центральное место на потребительских выставках. Этим вопросом будет подогрет интерес из-за предстоящего вступления в должность Дональда Трампа, который обещает ввести высокие пошлины на импорт из Канады, Мексики, Китая и других стран-партнеров США.

Дебора Вейнсвиг, стратегический консультант, заявила, что тарифы стали обсуждаемой темой на всех встречах с клиентами перед выставкой. По ее словам, руководители компаний будут вынуждены прокомментировать эту ситуацию.

На CES 2025 будут представлены новые технологии, включая разработки в области искусственного интеллекта, а также автотехнологии. Однако, наряду с этим, вопросы тарифов займут важное место в пресс-конференциях и рабочих сессиях. Компании, вероятно, будут обсуждать необходимость изменения поставок и переноса производства в США, что требует времени и значительных затрат.

Так, например, Honda отправляет 80% своей продукции из Мексики в США и уже заявила, что ей придется пересмотреть свою стратегию, если Америка введет постоянные тарифы на автомобили из Мексики.

Кроме тарифов, Трамп также планирует отменить меры по поддержке электромобилей, что может вызвать дополнительные сложности для поставщиков, уже столкнувшихся с низким спросом на электромобили.

Кроме того, в ходе выставки будут обсуждаться перспективы развития технологий, таких как самообучающиеся автомобили и системы автономного вождения. Ожидаются выступления руководителей таких компаний, как Delta, Volvo, Panasonic и других.