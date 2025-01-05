Great Wall Motor представила официальный снимок нового Haval H7

Генеральный директор бренда Haval компании Great Wall Motor (GWM) Чжао Ёнпо недавно опубликовал официальный снимок нового внедорожника Haval H7. Напомним, что это модель, отличная от версии Haval H7 для зарубежных рынков, которая в Китае известна как Haval Second-Generation Big Dog. Новый автомобиль был официально зарегистрирован Министерством промышленности и информационных технологий Китая в октябре 2024 года. Судя по комментариям Чжао, это может быть улучшенная версия Haval Xiaolong Max, так как в 2025 году ожидается выпуск «большого обновления» этой модели.

Новый Haval H7 имеет размеры 4780 мм в длину, 1895 мм в ширину и 1725 мм в высоту, с колесной базой 2810 мм. В интерьере предусмотрено пять мест. Для сравнения, продающийся в данный момент Haval Xiaolong Max является среднеразмерным внедорожником с размерами 4758/1895/1725 мм и колесной базой 2800 мм. Цена Haval Xiaolong Max варьируется от 159,800 до 179,800 юаней (от 21,800 до 24,600 долларов США).

В плане силовых характеристик новый Haval H7 оснащен технологией Hi4 от GWM и использует систему подключаемого гибрида с 1.5-литровым атмосферным двигателем (модель GW4B15H) и электрическим мотором. Максимальная мощность двигателя составляет 85 кВт (114 л.с.). Литий-ионная батарея емкостью 27.54 кВт⋅ч обеспечивает запас хода в чисто электрическом режиме на уровне 126 км по методике CLTC. В свою очередь, Haval Xiaolong Max также использует 1.5-литровый атмосферный двигатель GW4B15H в сочетании с батареей емкостью 19.27 кВт⋅ч, обеспечивающей электрический запас хода в 83 км по стандарту WLTC.

Haval H7 был представлен в апреле 2016 года как внедорожник для активного бездорожья, привлекавший внимание рынка. За первый год с момента запуска Haval H7 продал почти 50,000 единиц, но с ростом популярности бренда Wey от GWM продажи модели начали снижаться, и в 2021 году она была выведена с рынка. Так, в 2017 году годовые продажи Haval H7 составили лишь 38,000 автомобилей. Современная перезагрузка модели указывает на изменение стратегии продукта и нацеленности на другой сегмент рынка.