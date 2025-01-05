Продажи электромобилей в Великобритании выросли, несмотря на недостижение целевых показателей

В декабре почти треть новых автомобилей, зарегистрированных в Великобритании, оказались полностью электрическими. Продажи электромобилей (ЭМ) выросли на 60% по сравнению с прошлым годом, достигнув почти 44 тысяч единиц, согласно предварительным данным Общества производителей и торговцев автомобилями.

ЭМ составили 31% от общего числа регистраций, что стало их наибольшей долей за последние два года. Однако, несмотря на рост в конце года, производители не смогли выполнить годовую норму в 22%, установленную в рамках мандата на продажу электромобилей. За несоответствие требованиям компании могут быть оштрафованы на сумму до 15 тысяч фунтов стерлингов ($18,600) за каждый автомобиль, хотя они могут избежать штрафов, используя систему торговли кредитами и превышая требования в следующие годы.

Великобритания сейчас пересматривает правила, что может привести к увеличению гибкости для производителей. Однако сторонники чистой энергии критикуют попытки смягчить квоты, считая, что это замедлит переход от двигателей внутреннего сгорания.

В этом году цель продаж ЭМ увеличивается до 28%, но по мнению генерального директора SMMT Майка Хоуза, достичь её будет крайне сложно. Скидки, стимулирующие текущий спрос, являются непостоянными, отметил он.

Продажи ЭМ в Великобритании показали лучшие результаты, чем в Европейском Союзе, где снятие субсидий в некоторых странах, включая Германию, снизило спрос. Однако, даже в Великобритании, только один из десяти частных покупателей выбрал электромобиль в 2024 году, в основном спрос поддерживают корпоративные клиенты и автопарки.

Компания Stellantis упомянула британский мандат, когда в ноябре объявила о закрытии производства фургонов Vauxhall на своём заводе в Лутоне, где выпускались автомобили более 120 лет.