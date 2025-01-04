GAC раскрыла детали интерьера нового кроссовера Trumpchi S7

Компания GAC Trumpchi представила интерьер своего нового среднеразмерного кроссовера S7, доступного в версиях с подключаемым гибридом (PHEV) и электромобилем с увеличенным запасом хода (EREV).

Внутри кроссовера S7 использован современный горизонтальный дизайн приборной панели, большой центральный экран мультимедиа и двухспицевый многофункциональный руль. Среди других особенностей — беспроводная зарядка для телефона, проекционный дисплей (HUD) и выдвижной центральный динамик. Практичный и продуманный интерьер с обилием мест для хранения делает салон удобным как для семейных поездок, так и для деловых нужд.

Снаружи S7 демонстрирует новый дизайнерский язык GAC. В передней части автомобиля выделяется светодиодная полоса «Skyline» с 2248 светодиодами, поддерживающая обновления OTA для изменения световых эффектов. Закрытая решетка радиатора дополняет облик, а задняя часть оснащена U-образными фонарями, вдохновленными северным сиянием Моэ. D-стойка включает «дышащий» свет, а слегка ниспадающая линия крыши придает автомобилю сбалансированный профиль.

Размеры кроссовера составляют 4 900 мм в длину, 1 950 мм в ширину и 1 780 мм в высоту, с колесной базой 2 880 мм. S7 оснащен электрическим полным приводом и обеспечивает общий запас хода более 1 000 км. Гибридная версия оснащена двигателем 1.5T мощностью 118 кВт и аккумуляторами из литий-железо-фосфата, поставляемыми компаниями Yinpai Battery и Zenergy.

Особого внимания заслуживает система автономного вождения L2++, разработанная GAC, которая не зависит от карт и использует лидар, а также задние и боковые камеры для предоставления продвинутых функций помощи водителю. Высокий дорожный просвет в 200 мм и снаряженная масса от 2 030 до 2 260 кг повышают универсальность автомобиля на различных дорожных покрытиях.

Запуск Trumpchi S7 запланирован на первую половину 2025 года. Кроссовер разработан для удовлетворения растущего спроса на практичные электрифицированные SUV с широким набором функций и возможностей.