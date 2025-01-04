Stellantis снижает производство в Италии на 37% в 2024 году; уровень выпуска пассажирских автомобилей самый низкий с 1956 года

Милан — В 2024 году производство автомобилей Stellantis в Италии сократилось на 37%, согласно данным профсоюзов, что связано с попытками автопроизводителя восстановиться после резкого падения продаж и прибыли.

3 декабря профсоюз FIM-CISL сообщил, что Stellantis собрал 475 090 автомобилей в Италии, что на 276 294 меньше по сравнению с 2023 годом (751 384 машины). Особенно сильно сократилось производство пассажирских автомобилей — на 46%, что является самым низким уровнем с 1956 года, в то время как выпуск легких коммерческих автомобилей упал на 17%.

Чтобы справиться с избыточной мощностью в Италии, компания активно использовала программы временных увольнений, финансируемые государством. В декабре Stellantis представил план по увеличению производства, но рост ожидается только с 2026 года, когда начнется выпуск новых моделей.

Производство на историческом заводе Mirafiori в Турине, как ожидается, будет приостановлено до третьей недели января.

Компания Stellantis не сразу прокомментировала ситуацию.

Как и другие крупнейшие европейские автопроизводители, Stellantis сталкивается с низким спросом, особенно на полностью электрические автомобили, неопределенностью в регулировании и жесткой конкуренцией со стороны Китая.

Профсоюз FIM-CISL объявил о своем участии в протесте, организованном трудовой организацией IndustriALL Europe, который пройдет 5 февраля в Брюсселе, за две недели до того, как Европейская комиссия представит свой «чистый промышленный пакт».

Лидер профсоюза, Фердинандо Улиано, подчеркнул важность пересмотра целей ЕС по сокращению углеродных выбросов автомобилей, которые вступят в силу с 2025 года.

«Это борьба за Европу», — сказал Улиано, комментируя кризис, с которым сталкивается европейская автомобильная промышленность. «Отдельные страны только проиграют».

Профсоюзы выражают серьезную обеспокоенность по поводу Maserati после падения производства на 79% в Модене

Stellantis управляет пятью автомобильными заводами в Италии и одним заводом для производства коммерческих автомобилей.

Производство на заводе Mirafiori в Турине сократилось на 70% в 2024 году. Однако наибольшее сокращение произошло на заводе Maserati в Модене, расположенном в центре итальянской «автомобильной долины» — падение составило 79%.

«Мы очень обеспокоены Maserati», — заявил Улиано. «Ожидаем, что вскоре будет представлен четкий и детализированный проект для Maserati».

В декабре Stellantis пообещал инвестировать €2 млрд (около $2,1 млрд) в 2025 году в Италию для производства новых моделей на некоторых своих заводах в стране.

По плану, Stellantis намерен оставить все свои итальянские заводы открытыми и увеличить объем производства с 2026 года за счет выпуска новых моделей. Все заводы компании в Италии получат производственные квоты до 2032 года, и для запланированных инвестиций не потребуется государственных средств, заявила компания.