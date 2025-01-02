Lotus возвращает право на бренд в Китае на фоне рекордных продаж

Lotus официально восстановил право использования своего логотипа, названия и китайского товарного знака в результате юридического соглашения. Этот успех совпал с рекордными продажами бренда в декабре 2024 года, что позволило Lotus заявить о вхождении в тройку лидеров среди брендов ультра-люксовых автомобилей.

По данным компании, впервые глобальные продажи в декабре превысили 2000 единиц, хотя точные цифры пока не опубликованы. При этом компания упомянула о своем новом статусе, но пока не уточнила критерии такого ранжирования.

Генеральный директор Lotus Group Фэн Цинфэн сообщил сотрудникам о победе в судебном разбирательстве, благодаря которой с 7 декабря 2024 года право на использование круглого логотипа Lotus, китайского названия «Ляньхуа» и фирменного шрифта возвращено компании.

Ситуация с названием Lotus в Китае берет начало с соглашения с Youngman Group в начале 2000-х годов. Тогда права на дистрибуцию и использование китайского названия перешли к Youngman, который импортировал Lotus Europa. Позднее, в рамках сотрудничества с малайзийской компанией Proton, Youngman выпускал автомобили на базе Proton с использованием технологий Lotus, которые продавались под брендом Europestar, а затем под названием Lianhua.

Срок действия контракта между Youngman и Proton истек в 2012 году, однако производство автомобилей на платформе Proton продолжалось до 2015 года. С тех пор Geely и британская сторона вели долгие судебные разбирательства, чтобы вернуть права на бренд.

Считается, что победа, объявленная в декабре 2024 года, стала результатом пятилетней работы в Китае и более чем 20 лет судебных процессов в Великобритании. Теперь в Китае больше не требуется использовать обозначение Lotus NYO.

2025 год станет значимым для Lotus: компания отметит 75-летие участия в Формуле-1 и 50-летие модели Esprit.