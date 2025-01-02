Tesla может столкнуться с падением продаж на фоне роста акций

Несмотря на рост стоимости акций Tesla Inc., аналитики сомневаются, что компании удастся избежать первого за более чем десять лет снижения годовых продаж.

По данным Bloomberg, в последнем квартале года Tesla может поставить около 510 400 автомобилей, что станет новым рекордом за квартал. Однако для выполнения прогноза по умеренному росту продаж в 2024 году потребуется реализовать еще примерно 4 600 машин.

Производственные и поставочные показатели, которые компания представит 2 января, играют ключевую роль для Tesla. С момента выборов до середины декабря рыночная капитализация компании увеличилась более чем на $733 миллиарда, достигнув $1,54 триллиона. Однако возможное снижение продаж может поставить под сомнение уверенность инвесторов.

Предложения политических изменений от команды Дональда Трампа могут не оказаться благоприятными для Tesla. Хотя возможное принятие федеральных стандартов для беспилотных автомобилей вызывает осторожный оптимизм, планы по отмене субсидий на электромобили и пересмотру экологических нормативов могут создать трудности для компании.

Партнер Deepwater Asset Management Джин Манстер отметил неопределенность в отношении влияния политической позиции Илона Маска, который все больше ассоциируется с правоконсервативной аудиторией, традиционно не являющейся активным потребителем электромобилей. Однако перспективы отмены налоговых льгот в ближайшем будущем могут стимулировать спрос, добавил он.

Замедление рынка электромобилей

В 2024 году Tesla утратила часть темпов роста на фоне общего замедления мирового рынка электромобилей. Хотя китайская BYD Co. увеличила продажи благодаря гибридным моделям, такие компании, как Volkswagen, Mercedes-Benz и Volvo, сократили свои планы по выпуску электромобилей.

На американском рынке подразделение электромобилей Ford Motor Co. ожидает убытков в размере $5 миллиардов за год. В Японии обсуждается возможность объединения усилий Honda и Nissan для совместной разработки компонентов для электромобилей.

Прогнозы Маска

Илон Маск, несмотря на сложный год, сохраняет оптимизм. В октябре он заявил, что ожидает роста продаж на 20-30% в 2025 году. Частично это основано на планах по выпуску более доступных моделей в первой половине следующего года.

По мнению аналитиков, Tesla может снизить стоимость моделей Model 3 и Model Y на $4 000-$5 000 за счет оптимизации конструкции и использования менее дорогих компонентов. Кроме того, компания завершает год с предложением множества акций и скидок, включая льготное финансирование, бесплатную зарядку и сниженные арендные ставки.

Тем не менее, некоторые эксперты считают прогнозы Маска слишком амбициозными. Аналитик CFRA Research Гаррет Нельсон отметил, что такие факторы, как рост курса доллара, увеличение добычи нефти и снижение цен на топливо, могут замедлить рост продаж электромобилей. По его оценкам, объемы продаж Tesla в 2025 году вырастут лишь на 10-15%, что значительно ниже заявленных компанией показателей.