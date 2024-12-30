Audi E для китайского рынка появится летом 2025 года

Электромобиль Audi E, разработанный совместно немецким автопроизводителем и SAIC для Китая, готовится к запуску. Его первые дорожные испытания прошли в Китае. На рынке новинка появится летом 2025 года, однако традиционных эмблем Audi с четырьмя кольцами она не получит.

Audi E включает современные технологии, характерные для китайского рынка. Модель оснащена полным приводом с мощностью 764 л.с. и аккумулятором на 100 кВт·ч, который обеспечивает запас хода до 700 км.

Ранее Audi столкнулась с низкой популярностью электромобилей в Китае. Эта тенденция особенно проявилась в 2022 году, когда один из дилеров разместил баннер с призывом обратить внимание на электрические модели Audi. В ответ автопроизводитель совместно с SAIC создал новую марку, сохранив название AUDI, но отказавшись от традиционного логотипа.

Первая концепция Audi E была представлена в ноябре 2024 года, а уже спустя два месяца автомобиль прошёл испытания на дорогах. Его дизайн близок к концептуальному прототипу, включая тонкие фары, воздушные заборники на переднем бампере и стильный силуэт с купеобразной крышей.

Электромобиль также оборудован датчиком LiDAR, камерами вместо зеркал заднего вида, спортивным спойлером и панорамной крышей. Испытания проходили совместно с тестовыми машинами бренда IM Motors, что намекает на их участие в проекте.

Audi E станет доступен исключительно в Китае, где будет производиться и продаваться. Модель обладает размерами 4870×1990×1460 мм, колесной базой 2950 мм и роскошным салоном с широким экраном, дизайнерской подсветкой и деревянной отделкой.

Технические характеристики включают платформу на 800 В, систему полного привода с двумя моторами, разгон до 100 км/ч за 3,6 секунды и запас хода до 700 км. Автомобиль также получил системы управления передними и задними колесами и пневматическую подвеску.