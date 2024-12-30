Трамп поддержал Маска в споре о визах H-1B, назвав программу полезной для США

Президент Дональд Трамп заявил о своей поддержке программы виз H-1B, присоединившись к мнению Илона Маска, генерального директора Tesla и SpaceX, высказавшегося в защиту этой инициативы. Трамп подчеркнул, что всегда считал H-1B полезным инструментом, который позволяет привлекать квалифицированных иностранных специалистов.

Ранее Маск опубликовал серию постов в соцсетях, выступив за сохранение программы, заявив, что она помогает привлекать трудолюбивых и талантливых людей со всего мира, стремящихся внести вклад в развитие США.

Спор вокруг виз H-1B разгорелся после критики активистов, выразивших недовольство назначением индийско-американского инвестора Шрирама Кришнана советником по вопросам искусственного интеллекта. Маск и другие представители технологического сектора выступили за разделение вопросов легальной и нелегальной иммиграции.