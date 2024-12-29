Новый кузов Zeekr 007 SW раскрыл ключевые особенности дизайна

В сети появились фотографии кузова будущего универсала Zeekr 007, обозначенного кодом CC1E. Новая модель поступит на внутренний рынок Китая в 2025 году, а позже будет представлена и в Европе, где универсалы пользуются большой популярностью.

Zeekr, премиальный электрический бренд Geely, основанный в 2021 году, готовится к расширению модельного ряда. Универсал, основанный на седане Zeekr 007, стал его частью. На фотографиях видно два кузова модели CC1E с тонкими передними стойками, массивными центральными стойками и панорамной крышей. Примечательна также небольшая дополнительная зона остекления между задними стойками, что улучшает обзорность. В задних колесных арках предусмотрены энергоабсорбирующие конструкции для защиты батареи и пассажирского салона.

Форма кузова напоминает удлиненный хэтчбек, схожий по дизайну с Nio ET5 Touring. На опубликованных снимках видны тестовые кузова с обгоревшими передними частями, что свидетельствует о проведении испытаний на огнестойкость. Внутри тестовых образцов установлены регулируемые сиденья второго ряда, подчеркивающие премиальный характер автомобиля.

Модель CC1E сохраняет общий стиль седана Zeekr 007, за исключением изменений задней части. Ожидается, что размеры универсала будут соответствовать длине, ширине и высоте седана (4865 мм, 1900 мм, 1450 мм). Zeekr 007 доступен с задним или полным приводом, мощностью до 375 кВт (636 л.с.) и двумя вариантами батарей — 75 кВт⋅ч и 100 кВт⋅ч.

Основным конкурентом на рынке станет Nio ET5 Touring, стоимость которого в Китае варьируется от 298 000 до 356 000 юаней. По данным за 11 месяцев 2024 года, продажи этой модели составили более 45 000 единиц.