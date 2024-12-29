Бразилия приостановила выдачу рабочих виз для BYD после расследования о трудовых нарушениях

Бразильское Министерство иностранных дел 28 декабря объявило о прекращении выдачи временных рабочих виз компании BYD. Такое решение связано с выявлением нарушений на стройплощадке завода китайского производителя электромобилей в штате Баия.

Ранее трудовые инспекторы сообщили о 163 рабочих из Китая, находившихся в «условиях, близких к рабству», при строительстве объекта. Рабочие были наняты подрядчиком Jinjiang Group, который отверг все обвинения. Министерство юстиции Бразилии добавило, что сотрудники въехали в страну по временным рабочим визам, что также может быть квалифицировано как нарушение.

BYD инвестировала $620 млн в создание завода в Баии и планирует начать производство автомобилей в 2025 году с расчетной мощностью 150,000 машин в год. Несмотря на это, ситуация может повлиять на дальнейшие проекты компании в Бразилии, которая является крупнейшим международным рынком сбыта для BYD.

Министерство юстиции заявило, что при подтверждении выявленных нарушений оно аннулирует разрешения на пребывание китайских рабочих. BYD и Jinjiang Group уже начали сотрудничество с властями для обеспечения временного размещения рабочих в отелях до урегулирования ситуации.