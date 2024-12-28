Xiaomi SU7 достигла 130 000 продаж, выполнив годовой план

Компания Xiaomi сообщила о достижении 130 000 продаж седана SU7 в Китае. Это произошло через 9 месяцев после начала продаж, и автомобиль уже превысил пересмотренную цель на весь год. С 13 ноября было продано более 30 000 автомобилей SU7.

Xiaomi SU7 — это средне- и высококлассный электрический седан, который был представлен в Китае 28 марта с ценой от 215 900 до 229 900 юаней (29 600 – 31 500 долларов США). После выхода модель привлекла внимание, получив 50 000 заказов всего за 27 минут. Несмотря на некоторые проблемы с производством в начале, SU7 пользовался высоким спросом. Xiaomi несколько раз увеличивала объемы производства этого автомобиля. 28 декабря компания преодолела порог в 130 000 поставленных автомобилей.

Производственные рекорды Xiaomi Для выполнения пересмотренной цели, которая изначально составляла 100 000 автомобилей на 2024 год, Xiaomi потребовалось 275 дней, или 9 месяцев. Продажи этого автомобиля ускорились после того, как производство было увеличено до 20 000 единиц в месяц с июня.

В первый полный месяц продаж компания поставила 10 000 автомобилей. В течение следующих 198 дней (до 13 ноября) было продано еще 90 000 машин. В заключительные 45 дней 30 000 автомобилей были доставлены покупателям, что в итоге привело к общему числу в 130 000 поставок. Согласно данным China EV DataTracker, в декабре было продано 16 328 автомобилей. Это впечатляющий результат для модели, которая была запущена в конце первого квартала этого года.

Кроме того, Xiaomi отмечает год с момента официальной презентации электромобиля SU7 28 декабря 2023 года. В следующем году компания откроет второй этап заводского производства, что позволит значительно увеличить объемы выпуска. Это даст возможность расширить объем продаж. Также стоит отметить, что в 2025 году Xiaomi планирует выпустить еще два новых модели: трехмоторный седан SU7 Ultra и кроссовер Xiaomi YU7, что усилит продажи бренда на внутреннем рынке.