Великобритания пересмотрит обязательства по продажам электромобилей

Правительство Великобритании дало автопроизводителям восемь недель для предоставления мнений по вопросу поэтапного отказа от продажи новых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями, поскольку министры рассматривают возможность ослабления квот на продажу электромобилей, с которыми производители сталкиваются с трудностями.

Министерство транспорта пообещало прекратить продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2030 году, однако сейчас оно запрашивает у отрасли мнение о целесообразности действующего плана по достижению этой цели. Консультации будут касаться того, насколько эффективно работают «гибкие» элементы текущей системы, поддерживающей производителей.

Эта инициатива предпринимается на фоне жесткой критики отрасли в адрес квот на продажу автомобилей с нулевыми выбросами, введенных администрацией премьер-министра Риши Сунака, которые включают штрафы для производителей, не выполняющих обязательства. В прошлом месяце министр по вопросам бизнеса и торговли от Лейбористской партии Джонатан Рейнольдс заявил, что квоты, согласно которым 22% новых автомобилей и 10% новых фургонов, продаваемых каждым производителем в этом году, должны быть с нулевыми выбросами, не работают как планировалось.

Несмотря на большие скидки, производители не могут выполнить квоты — доля электромобилей на автомобильном рынке Великобритании составила 18,7% в период с января по ноябрь. Согласно данным аналитического центра Energy and Climate Intelligence Unit, отрасль выполнит цель в этом году только благодаря учету кредитов, полученных за продажу гибридных автомобилей.

Stellantis, владелец Vauxhall, в прошлом месяце обвинила правила в области электромобилей в своем решении закрыть завод по производству фургонов в Лутоне, что поставило под угрозу около 1 100 рабочих мест, а компания Ford также сократила рабочие места в Великобритании из-за того, что продажи электромобилей не увеличились так быстро, как ожидалось.

Генеральный директор Ассоциации производителей автомобилей и торговцев Майк Хоус ранее критиковал правительственную позицию «построим, и они придут» в переходе на электромобили. «Факт в том, что мы их строим, но они не приходят в достаточном количестве для покупки», — заявил Хоус в прошлом месяце.

Министерство транспорта заявило, что консультации не будут менять цель по прекращению продажи автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями к 2030 году, но рассмотрят дополнительные меры поддержки для отрасли и проанализируют, какие гибридные автомобили можно будет продавать наряду с моделями с нулевыми выбросами в период с 2030 по 2035 год.

«В последние годы наша автомобильная отрасль была сдерживаемой из-за отсутствия ясности и направления», — заявила министр транспорта Хайди Александр. «Это правительство изменит ситуацию». Консультации завершатся 18 февраля.