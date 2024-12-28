Будущее электрических грузовиков: тест MAN eTGX

Процесс поднятия в кабину грузовика всегда требует усилий, и, поднимаясь по ступеням нового MAN eTGX, я невольно думаю, не забыл ли кто-нибудь выдать мне форму для оценки рисков. Неудивительно, что, как показывают статистические данные, каждый год 2 000 работников серьезно травмируются, падая с автомобилей и прицепов. Однако на вершине меня ждал удобный кресло с пружинной амортизацией и прекрасный вид из огромного лобового стекла.

Тем не менее, высота кабины вряд ли станет первым, что вас удивит. Электрический грузовик выделяется тем, что бесшумно подъезжает к вам, что особенно впечатляет, если вы впервые видите такой транспорт в действии. Если электрические автомобили произвели на вас впечатление, представьте себе, как тихо подъезжает электрический фургон и косвенно напоминает о своем присутствии.

Хотя я большой поклонник старых дизелей, достаточно было всего пары минут, чтобы понять, насколько электрические грузовики, такие как этот, могут улучшить ситуацию в загруженных районах, исключив шум, вибрацию и сажу. Многие операторы грузовых автопарков, которым важно поддерживать корпоративную социальную ответственность, также стремятся к появлению большего числа электрических грузовиков на дорогах.

Тем не менее, существует еще один барьер между мечтами и реальностью — необходимость зарядки аккумуляторов, если только не используются водородные топливные элементы. В случае с MAN eTGX это могут быть до шести отдельных аккумуляторов, общая емкость которых достигает 750 кВтч и обеспечивают максимальный пробег до 800 километров.

Это не исключает использования электрических транспортных средств для всех типов грузовых перевозок, так как многие крупные грузовики ездят по регулярным маршрутам между центрами грузоперевозок и распределительными точками. Для таких маршрутов батареи являются хорошим выбором, так как их можно подзаряжать в пунктах отправления и прибытия. Однако для «транкинга», то есть доставки грузов по длинным маршрутам, дальность пробега аккумуляторов может стать серьезной проблемой.

Компания MAN, часть группы VW, уже работает над грузовиками на водородных топливных элементах. В Великобритании только что начали предлагать eTGX клиентам, а на испытательном треке MIRA в Уорикшире прошло представление этого новаторского грузовика.

Компания предоставляет консультационные услуги для оптимизации использования электромобилей, включая анализ маршрутов, выбор конфигураций и рекомендаций по зарядной инфраструктуре. Водители также могут пользоваться специальным программным обеспечением для отслеживания состояния зарядки грузовиков в пути.

MAN также проводит обучение водителей для эффективной эксплуатации электрических грузовиков, улучшения экономичности и снижения износа. Водители могут привыкнуть к особенностям управления этим транспортом, включая системы рекуперации энергии и смену режимов работы коробки передач, что делает поездки еще комфортнее и безопаснее.

Таким образом, несмотря на определенные вызовы, связанные с зарядной инфраструктурой и дальностью поездок, переход к электрическим грузовикам может стать значимым шагом вперед для логистической отрасли.