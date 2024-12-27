В Китае выпущен 50-тысячный электрокар Xpeng Mona M03

На производственной линии в Китае сошел 50-тысячный экземпляр Xpeng Mona M03. Этот электрический лифтбек стал ключевым драйвером роста продаж компании после запуска 27 августа с начальной ценой 119 800 юаней (16 400 долларов). Общие поставки модели уже превысили 30 000 единиц.

Для удовлетворения высокого спроса Xpeng трижды увеличивал производственные мощности Mona M03. На данный момент автомобиль выпускается каждые 72 секунды, что составляет 50 машин в час и более 35 000 автомобилей в месяц.

О модели Xpeng Mona M03

Mona M03 была разработана за четыре года с вложениями в 4 миллиарда юаней (560 миллионов долларов). Электрокар обладает рекордным коэффициентом аэродинамического сопротивления 0,194 Cd и оснащен системой помощи водителю на основе компьютерного зрения.

Габариты автомобиля составляют 4780/1896/1445 мм, колесная база — 2815 мм. В интерьере преобладает минималистичный стиль с 15,6-дюймовым центральным монитором. Оснащение включает процессор Snapdragon 8155 для работы с 3D-картами и панорамным изображением.

Mona M03 предлагается с двумя вариантами электромоторов (140 кВт и 160 кВт) и двумя аккумуляторами от FinDreams (51,8 и 62,2 кВт⋅ч). Запас хода варьируется от 515 до 620 км (по CLTC).