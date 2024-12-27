Honda и Nissan рассматривают объединение для противостояния BYD

Слияние Honda и Nissan может усилить их позиции в конкуренции с китайским автопроизводителем BYD, который по итогам первых 11 месяцев 2024 года продал 3,76 млн автомобилей, опередив отдельные результаты Honda (3,43 млн) и Nissan (3 млн).

Растущая конкуренция с китайскими брендами, включая BYD, осложняет положение японских компаний в Китае, крупнейшем мировом автомобильном рынке. Оба автопроизводителя сократили производство и персонал в регионе. Mitsubishi Motors также практически свернула свою деятельность в Китае.

Продажи Honda в Китае упали на 28% в ноябре, а производство сократилось на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Nissan сообщил о снижении продаж в Китае на 15,1% и сокращении производства на 26%.

На мировом уровне обе компании также столкнулись с падением: в ноябре продажи Honda снизились на 6,7%, а производство — на 20,4%; Nissan потерял 1,3% в продажах и 14,3% в производстве.

Совместное объединение также могло бы усилить их конкуренцию с Toyota, крупнейшим автопроизводителем мира, и немецким Volkswagen. Toyota продолжает сталкиваться с вызовами на рынках Китая и США, а её производство в Китае снизилось на 1,6% в ноябре.

Эксперты указывают, что объединение Honda и Nissan может быть необходимым шагом для укрепления их позиций на фоне усиливающейся конкуренции со стороны китайских производителей и глобального спада спроса на автомобили.