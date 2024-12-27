Англичане хотят увидеть, как Jaguar оправдает надежды в 2025 году

После бурной реакции на смену бренда и смешанных откликов на концепт Type 00, который, по словам дизайнеров, должен был вызвать разнообразие мнений, компания продолжает двигаться вперед. Не все поклонники оценили его, но многие восхищаются.

Теперь, когда мы увидели сам концепт, а не нелепые эскизы, которые Jaguar выбрал для презентации своего нового направления, мне интересно, как это воплотится в четырехдверном GT-седане, который планируют представить в середине 2025 года.

Возрождение Jaguar и его успех стали бы отличной историей. Продавать электромобили за 125 000 фунтов, возможно, не так просто, но компания должна пробовать.

Главное — компания не может оставаться в том же положении, ведь ее автомобили не продаются так, как хотелось бы. E-Pace оказался неудачным еще до начала продаж, а F-Pace, хоть и неплох, уже стареет. И с учетом того, что многие отказываются от седанов и универсалов, XF уже не так популярен. Эта модель нуждается в новом поколении, что требует больших инвестиций.

Стратегия, безусловно, смелая, но куда еще могла бы пойти Jaguar? Я искренне надеюсь на ее успех, хотя и не уверен, что все получится. Но если бренду удастся стать еще более привлекательным и желанным, это будет полезно для британской автомобильной отрасли.