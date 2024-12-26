Changan Nevo C798: представлен интерьер нового гибридного кроссовера

В Китае был представлен интерьер кроссовера Changan Nevo C798, который готовится к выходу на рынок. Это 4,8-метровый внедорожник с пятью сиденьями. Он оснащен 1,5-литровым двигателем мощностью 72 кВт (96 л.с.), который работает в паре с электродвигателем на 165 кВт (221 л.с.).

Changan Nevo — это массовый бренд NEV, запущенный компанией Changan в 2023 году. В Китае его называют Changan Qiyuan, а на международном рынке — Changan Nevo. На данный момент в модельном ряду бренда четыре автомобиля, включая трансформируемый кроссовер Nevo E07. Новый Changan Nevo C798 будет выпущен в начале 2025 года и станет последним дополнением к серии. Сейчас производитель продемонстрировал интерьер модели.

Интерьер Changan Nevo C798

Интерьер Changan Nevo C798 напоминает интерьер модели Nevo E07, предлагая минималистичный стиль с вариантами отделки в оранжево-черном или бело-черном цветах. Однако новый кроссовер имеет свои особенности, включая трехспицевый руль, независимый воздуховод в центральном туннеле и измененную форму центральной консоли.

Как и большинство современных китайских автомобилей, Changan Nevo C798 оснащен трансмиссией с рычагом переключения на рулевой колонке, что создает пространство для беспроводных зарядных устройств, подстаканников и вместительного отсека в центральном туннеле. В автомобиле нет традиционной приборной панели, вместо нее предусмотрен увеличенный виртуальный дисплей с дополненной реальностью. Также в салоне есть большой плавающий экран, кнопки на дверных панелях и солнечный люк площадью 1,2 м².

Несмотря на длину более 4,8 метров, в Changan Nevo C798 предусмотрено пятиместное расположение сидений. По предварительным данным, водительское сиденье оснащено функциями обогрева, вентиляции и массажа. Переднее пассажирское сиденье имеет функцию нулевой гравитации. Кроме того, автомобиль оснащен 16 динамиками и системой подвески с непрерывным управлением амортизаторами.

О характеристиках Changan Nevo C798

Changan Nevo C798 — последняя модель, разработанная Бертраном Бахом, автором автомобилей Opel Astra GTC и Changan Uni-T. Кроссовер имеет закрытую переднюю часть с полосой светодиодных ходовых огней и фарами, интегрированными в бампер. Внешний вид автомобиля дополнен большой воздухозаборной решеткой, выдвижными дверными ручками, затемненными стойками и двухслойной задней светотехникой.

Changan Nevo C798 использует подключаемую гибридную силовую установку с 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 72 кВт (96 л.с.) и электродвигателем на 165 кВт (221 л.с.). Система питается от двух литий-железо-фосфатных аккумуляторов, разработанных совместно с CATL. Один из аккумуляторов имеет емкость 21,5 кВт·ч, что обеспечивает электродальность на 95 км, а второй — 31,7 кВт·ч с запасом хода до 165 км. Расход топлива при разряженной батарее составляет около 5 литров на 100 км.

Changan Nevo C798 выйдет на рынок в начале 2025 года. По словам дизайнера Бертрана Баха, модель должна стать бестселлером бренда. Ожидаемая стоимость автомобиля — около 200 000 юаней (27 400 долларов США).