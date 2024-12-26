CATL представляет новый огнестойкий шасси для электромобилей

Компания Contemporary Amperex Technology Co. (CATL) представила новое шасси для автомобилей с интегрированной батареей, способное выдерживать пожары и взрывы при высокоударных столкновениях.

Как крупнейший производитель батарей для электромобилей в мире, CATL объявила о сотрудничестве с китайским брендом электромобилей Avatr, частично принадлежащим компании Chongqing Changan Automobile Co., для совместной разработки автомобилей на базе нового шасси.

Как сообщил CATL на пресс-конференции 24 декабря, уникальность нового шасси заключается в его способности отсоединяться от верхней части автомобиля и лучше поглощать энергию при фронтальных столкновениях на скорости до 120 км/ч. По предоставленному видео, батарея осталась неповрежденной.

Пожары в батареях электромобилей, которые трудно тушить, остаются одной из главных проблем для покупателей. Например, в Южной Корее пожар в батарее Mercedes, который не был на зарядке, вызвал падение продаж и повысил опасения по поводу безопасности электромобилей.

CATL расширяет свою деятельность за пределы производства батарей для электромобилей и аккумуляторных систем, учитывая замедление спроса на чисто электрические автомобили и возрождение популярности гибридов. Ранее в этом месяце компания представила новую услугу обмена батарей, чтобы составить конкуренцию компании Nio, а в апреле прошлого года объявила о разработке батареи, которая в будущем может питать самолет.

Компания также анонсировала план по созданию 1000 станций для обмена батарей к концу 2025 года, с перспективой до 40 тысяч станций в будущем. Это поможет стимулировать принятие электромобилей и снизить стоимость автомобилей, так как батарея остается самой дорогой деталью, надеется CATL.