Volkswagen перемещает производство Golf в Мексику, сокращая 35 тысяч рабочих мест в Германии

Компания Volkswagen объявила о масштабной реорганизации, в рамках которой производство популярной модели Golf перемещается на завод в Мексику. Эта мера является частью плана по сокращению 35 тысяч рабочих мест в Германии до 2030 года.

Volkswagen заключил соглашение с профсоюзами для проведения необходимых изменений с целью повышения конкурентоспособности на мировом рынке. В результате этих мер производство в Германии будет сокращено на 734 тысячи автомобилей. Компания планирует сэкономить 15 миллиардов евро в год, включая 1,5 миллиарда, которые будут сэкономлены за счет сокращения трудовых затрат.

Закрытие «Прозрачной фабрики» в Дрездене, которая ранее занималась производством моделей Phaeton и Bentley Flying Spur, а также электромобилей Golf и ID.3, станет частью реорганизации. Эти модели будут перемещены на другие заводы, а производство Golf и универсала будет перенесено в Мексику.

Компания заявила, что план по реорганизации поможет обеспечить будущее завода в Вольфсбурге, где будет продолжено производство электромобилей, включая будущий электрический Golf.

Данный шаг является ответом на уменьшение объемов автомобильного рынка в Европе и рост конкуренции, в том числе со стороны китайских производителей.