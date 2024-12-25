Toyota, Ford и GM внесли по $1 млн на инаугурацию Дональда Трампа

Ford Motor Co., General Motors и Toyota North America подтвердили, что каждая из компаний пожертвовала $1 миллион на проведение инаугурации Дональда Трампа, которая состоится в январе.

Ford и GM также предоставят автомобили для торжественных мероприятий, в то время как Toyota не планирует это делать, сообщили представители японской компании.

Рассматриваемые новой администрацией изменения в политике, включая введение тарифов и отмену налоговых льгот на электромобили, могут значительно повлиять на американских автопроизводителей, таких как Ford, которые продолжают испытывать сложности с масштабированием и продажей своих моделей с батарейным питанием.

Дональд Трамп, республиканец, предлагал значительные тарифы на импорт из Мексики и Канады, а также отмену налоговой льготы на электромобили, которая приносит пользу Ford.

Генеральный директор Ford Джим Фарли выразил надежду на возможность обсуждения этих вопросов с администрацией Трампа. «С учетом нашей роли в экономике и производственном секторе США администрация, вероятно, заинтересуется точкой зрения Ford», — отметил он.

GM также подтвердила свой взнос в $1 миллион и участие в предоставлении транспортных средств.

Другие крупные компании, такие как Amazon и Meta Platforms, также сделали пожертвования для предстоящей инаугурации.

Трамп собрал рекордные $106,7 миллиона на свои инаугурационные мероприятия в 2017 году. Для сравнения, демократический президент Джо Байден собрал $61,8 миллиона на инаугурацию в 2021 году, в том числе от компаний Pfizer, AT&T и Boeing.