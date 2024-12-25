Lynk & Co представила флагманский кроссовер L946 с гибридной силовой установкой

Lynk & Co официально представила свой новый флагманский кроссовер L946 с подключаемой гибридной силовой установкой в Китае. Этот полноразмерный внедорожник готовится к официальному запуску в 2025 году и будет конкурировать с моделями Huawei Aito M9, Li Auto L9 и будущим Denza N9.

Lynk & Co — это премиум-бренд электромобилей, основанный в 2017 году компаниями Geely и Volvo, который в 2024 году стал частью Zeekr Technology, также принадлежащей Geely. Модельный ряд бренда насчитывает 10 автомобилей, и L946 станет его новым флагманом.

Официальные изображения Lynk & Co L946

Lynk & Co поделилась первыми официальными фотографиями кроссовера L946, проходящего зимние испытания в Китае. Машина скрыта под камуфляжем, но его дизайн уже можно оценить. L946 — это крупный автомобиль с немного наклонённой крышей, и по бокам он напоминает Range Rover Sport. Кроссовер оснащён скрытыми дверными ручками, рейлингами на крыше, безрамочными зеркалами и пластиковыми элементами на кузове.

Передняя часть кроссовера получила характерные для бренда LED-полосы для ходовых огней с фарами, встроенными в бампер. Отсутствие решетки радиатора компенсируется большим прямоугольным активным воздухозаборником, который обеспечивает охлаждение двигателя. Другими особенностями являются LiDAR-сенсор на крыше, затемнённые стойки и единая светодиодная полоса в задней части. Спортивный вид кроссоверу придают большие пятиручьевые колёса с оранжевыми суппортами.

Интерьер и гибридная силовая установка

Фотографии интерьера L946 пока не опубликованы, однако ранее были сделаны шпионские снимки, на которых видно, что это внедорожник с тремя рядами сидений и двумя независимыми креслами во втором ряду. Ожидается, что L946 будет оснащён подключаемой гибридной силовой установкой, а подробные характеристики будут объявлены ближе к запуску.

Продажи Lynk & Co L946 начнутся в марте 2025 года с начальной ценой в 300 000 юаней (примерно 41 100 долларов США).