Обновленный минивэн Denza D9 DM-i 2025 поступил в автосалоны Китая

Новый Denza D9 DM-i модельного ряда 2025 года от BYD появился в автосалонах Китая до официального старта продаж, который запланирован на 26 декабря. Обновленная версия оснащена гибридной системой DM 5.0 и LiDAR-сенсором на крыше. Эти усовершенствования направлены на увеличение спроса на модель в условиях усиливающейся конкуренции.

Denza D9 впервые был представлен в Китае в 2022 году и стал первой моделью бренда после снижения доли Mercedes-Benz в проекте с 50% до 10%. За период с октября 2022 по ноябрь 2024 года было продано 220 585 автомобилей, несмотря на стартовую цену в 339 800 юаней (46 600 долларов США). Однако во второй половине 2024 года продажи снизились, что привело к созданию обновленной версии минивэна.

Особенности обновленного Denza D9 DM-i 2025 года

Модель получила новую решетку радиатора с L-образными хромированными элементами, а также систему LiDAR от Robosense, которая поддерживает передовые функции автопилота и автоматической парковки с использованием технологии DiPilot 300 от BYD. Габариты автомобиля остались практически неизменными: длина — 5250 мм, ширина — 1960 мм, высота — 1920 мм, колесная база — 3110 мм. Высота модели уменьшена на 20 мм, сохранив общий стиль внешнего вида.

В салоне предусмотрено три экрана: плавающий центральный дисплей, панель приборов и экран для пассажира на переднем сиденье. Также добавлены проекционный дисплей и цифровое зеркало заднего вида. Во втором ряду расположены капитанские кресла с функцией массажа, а в третьем ряду добавлены вентиляция, подогрев и электрическая регулировка. Аудиосистема Devialet стала еще одним улучшением.

Характеристики силовой установки и подвески

Гибридная система DM 5.0 включает 1,5-литровый турбированный двигатель мощностью 115 кВт (154 л.с.) и электромотор мощностью 200 кВт (268 л.с.) на передней оси. В полноприводной версии добавлен задний электромотор на 45 кВт (60 л.с.). Батарея емкостью 39,9 кВт·ч обеспечивает запас хода 190–200 км по циклу CLTC, а гибридная версия — до 1100 км.

Электрическая версия будет построена на платформе 800 В с вариантами запаса хода в 600 и 620 км. Также автомобиль получил улучшенную систему подвески DiSus-C с гидравлическими сайлентблоками и алюминиевыми подрамниками. Стоимость обновленного минивэна пока не раскрыта.